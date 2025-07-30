Sıcak Havada Neler Tüketmeli? Diyetisyen Açıkladı

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Yaz tatilinde sağlıklı ve dengeli beslenmenin mümkün olduğunu belirten Acıbadem Bodrum Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğçe Arabalı, yaz aylarında en sık yapılan beslenme hatalarının dışarıda yemek yeme sıklığının artması, sebze ve protein tüketiminin azalması ve gece geç saatlerde yüksek kalorili tatlıların tüketilmesi olduğunu söyledi.

Arabalı, bu yanlış alışkanlıkların birkaç gün içinde halsizlik, sindirim sorunları ve kilo artışıyla sonuçlanabileceğini vurguladı.



Plajda geçirilen uzun saatlerin öğün düzenini bozabileceğine dikkat çeken Arabalı, "Ancak planlama yaparak ve sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayarak bu süreci hem keyifli hem sağlıklı geçirebiliriz" dedi.



Kahvaltıda meyveyle birlikte yoğurt ya da tam tahıllı ekmekle hazırlanmış sandviç tüketmenin gün boyu enerji sağlayacağını belirten Arabalı, öğle yemeklerinde hafif sandviç ya da peynirli salataların, akşam yemeklerinde ise ızgara balık ve zeytinyağlı sebzelerin tercih edilmesini önerdi.



'MİNİ SOĞUTUCU KORUR'

Arabalı, sıcak havalarda açıkta satılan sütlü tatlılar, dondurmalar ve mayonezli yiyeceklerin gıda zehirlenmesi riskini artırdığını, bunun yerine evden çıkarken soğuk yoğurt, meyve, sandviç dolu bir çanta hazırlamanın daha sağlıklı olacağını ifade etti.













Kaynak: AA