'Nefes' İsimli Şiir Kitabı Çıktı

Kütahya'da eğitimci Mehmet Karabekir'in "Nefes" isimli şiir kitabı okuyucusuyla buluştu.

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'Nefes' İsimli Şiir Kitabı Çıktı

Kütahya'nın tanınmış eğitimcilerinden Mehmet Karabekir, yılların birikimini "Nefes" adlı şiir kitabında topladı. 1986 yılında Kütahya'ya tayin olan ve burada öğretmenlik ile idarecilik yapan Karabekir, eğitim hayatının yanı sıra şiire olan tutkusuyla da öne çıkıyor.

Kütahya Şiir Sevenler Derneği'nin aktif bir üyesi olarak şiir etkinliklerine katılan ve çeşitli organizasyonlarda görev alan Karabekir, Kütahya'da yerel televizyonlarda şiir programları, yarışmalar ve açık oturumlar düzenleyerek sanatseverlerle buluştu. Kütahya Şairler ve Yazarlar Derneği Yönetim Kurulu'nda da yer alan Karabekir, aynı zamanda Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Şairler ve Yazarlar Grubu bünyesinde de çalışmalarına devam ediyor.

"Nefes" kitabını meslektaşı Esat Anık'a takdim eden Karabekir, eğitimcilik hayatını bir kitapla taçlandırdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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