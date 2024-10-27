Muğla'da İki Ayrı Motosiklet Kazasında 2 Kişi Öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Koçali A'nın (30) kullandığı 48 ASL 886 plakalı motosiklet, Foça Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda devrildi. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerine gelen sürücünün yakınları üzüntü yaşadı.

F.E.G. (16) idaresindeki 48 ABN 904 plakalı motosiklet ise Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda devrildi. Kazada sürücü ile Muhammet Aziz E. (19) yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammet Aziz E. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA