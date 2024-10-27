Su Kanalına Devrilen Otomobildeki 2 Kişi Öldü

Sivas'ın Gürün ilçesinde Cuma Barkodat (53) yönetimindeki 34 HT 0889 plakalı otomobil, Gürün-Pınarbaşı kara yolunun Osmandede mevkisinde, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Bilgi verilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan araçtaki Aziz Kutluktemur (75) ve Hasan Kutluktemur (48), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Aziz Kutluktemur, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA