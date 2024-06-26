Naci Görür'den Bingöl depremi sonrası uyarı: "Öteden beri söylüyoruz..."

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 07.42'de merkez üssü Karlıova olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Saat 07.42'de meydana gelen depremin derinliği 11.12 kilometre olarak ölçüldü. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4; derinliğini ise 4.1 kilometre olarak açıkladı.

Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından bir açıklama yaptı. Bölgeyi öteden beri uyardıklarını ifade eden Görür, KAF ve DAF arasının problemli olduğunu belirterek "Küçük depremler de olsa hoş değil" uyarısında bulundu. Prof. Dr. Görür’ün paylaşımı şu şekilde oldu:

"Karlıova- Bingöl’de 4,0 büyüklükte deprem oldu. Bu bölgeyi öteden beri söylüyoruz. Karlıova-Erzincan (KAF) ve Karlıova-Göynük (DAF) arası problemli. Küçük depremler de olsa hoş değil, sevgiyle."

Prof. Dr. Naci Görür, daha önceki bir açıklamasında "Bugünlerde daha çok Tunceli, Bingöl Karlıova, Erzincan yörelerimiz biraz endişelendiriyor. İzmir'de de bir endişemiz var. Çünkü İzmir'de 15 tane fay var. İzmir yarımadasını kesen fayların özelliklerini bilmiyoruz. O faylar ne zaman deprem üretiyor, nedir? Bilmediğimiz için sorun olarak düşünüyoruz" diye konuşmuştu.