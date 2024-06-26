Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 07.42'de merkez üssü Karlıova olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA

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