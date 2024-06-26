39 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 39 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilen şahıs yakalandı.

39 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Şemdinli ilçesinde yaptığı saha, sokak çalışmaları kapsamında 1 şüpheli şahsın 5 farklı "aranıyor" kaydı ile toplamda 39 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şahıs Hakkâri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Şemdinli Hapis cezası
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