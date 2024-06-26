39 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Şemdinli ilçesinde yaptığı saha, sokak çalışmaları kapsamında 1 şüpheli şahsın 5 farklı "aranıyor" kaydı ile toplamda 39 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şahıs Hakkâri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA