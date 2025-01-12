Mustafa Sandal'dan İbrahim Tatlıses'e 'Anayasa' Göndermesi: 'Yıllardır Vekil Yapmamalarının Sebebi...'

AKP'nin Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde sahne alan türkücü İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, “Önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığına var mısınız?" diye sormuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu soruya, “Sen varsan, varım” yanıtını vermişti.

İbrahim Tatlıses'e ünlü sanatçı Mustafa Sandal tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mustafa Sandal, şu ifadeleri kullandı:

'ANAYASA'DAN HABERİ YOK'

"İbrahim beyi yıllardır ısrarla vekil yapmamalarının sebebi belki de hala anayasadan haberinin olmamasıdır."

Kaynak: Haber Merkezi