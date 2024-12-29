Muş’ta Sağlık Ekipleri Görev Yolunda Mahsur Kaldı

Muş'ta kar sebebiyle mahsur kalan sağlık ve VEDAŞ ekipleri mahsur kaldı. Karla mücadele ekipleri bölgeye gelerek mahsur kalan görevlileri kurtardı. Görevliler, kurtarılmalarının ardından çalışmalarına devam etti.

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Muş’ta Sağlık Ekipleri Görev Yolunda Mahsur Kaldı

Merkeze bağlı Soğucak köyünde hasta almaya giden sağlık ekipleri ve elektrik arızasını gidermek üzere yola çıkan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine Muş İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi. İş makineleri yardımıyla kapanan köy yolunu açan ekipler, sağlık ve VEDAŞ çalışanlarını kurtararak yolu ulaşıma açtı.

Muş’ta Sağlık Ekipleri Görev Yolunda Mahsur Kaldı - Resim : 1

EKİPLER GÖREVLERİNE DEVAM ETTİ

Sağlık ekipleri, mahsur kaldıkları yerden kurtarıldıktan sonra hasta naklini gerçekleştirirken, VEDAŞ ekipleri de elektrik arızasını gidermek için çalışmalarını sürdürdü.

Muş’ta Sağlık Ekipleri Görev Yolunda Mahsur Kaldı - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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