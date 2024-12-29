Yarışacak Sürücülere Ceza Şoku

Kayseri’de, yarış yapmak için 11 sürücünün bir araya geleceği belirlendi. Yarışacak sürücülerin tespit edilmesinin ardından sürücülere 38 bin 398 TL ceza kesildi, 1 araç trafikten menedildi.

Yarışacak Sürücülere Ceza Şoku

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda bir grup sürücünün yarışmak için bir araya geldiği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmayla araçlar tespit edildi.

Yarışacak Sürücülere Ceza Şoku - Resim : 1

SÜRÜCÜLERE CEZA ŞOKU

Sürücülere trafik kanununun ilgili maddelerinden 38 bin 398 TL para cezası uygulandı ve 1 araç trafikten menedildi. İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, diğer sürücülere araçlarını kanunlara uygun hale getirmeleri amacıyla 1 hafta süre verildiğini ve bu süre sonunda gerekli düzenlemeler yapmadığı tespit edilen araçların trafikten menedileceğini bildirdi.

Yarışacak Sürücülere Ceza Şoku - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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