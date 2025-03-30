Muş’ta İki Araç Kazaya Karıştı, Dört Yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, Muş-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Muş Havalimanı Kavşağı'nda yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 VV 0195 plakalı otomobil ile kapalı kasa hafif ticari kamyonetin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan aralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA