Muş’ta İki Araç Kazaya Karıştı, Dört Yaralı
Muş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Muş-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Muş Havalimanı Kavşağı'nda yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 VV 0195 plakalı otomobil ile kapalı kasa hafif ticari kamyonetin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan aralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA