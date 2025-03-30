Yüzlerce Sentetik Hap Yakalandı, İki Şüpheli Gözaltında

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerin birlikte yürüttüğü operasyon kapsamında İlkadım İlçesi Selahiye Mahallesi’nde gerçekleştirilen baskında F.O. ile İ.A: isimli şahısların bulundukları araç ve ikametlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada bin 122 adet sentetik ecza ele geçirilirken, şüpheli iki kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA