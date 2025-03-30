Malatya’da Operasyon, Milyonlarcası Ele Geçirildi

Malatya’da, polis tarafından bir kamyonda gerçekleştirilen aramada 7 milyon 250 bin adet makaron bulundu. Olay ilgili olarak 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

Malatya’da Operasyon, Milyonlarcası Ele Geçirildi

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda KOM ekipleri tarafından şüphe üzerine takibe alınan bir kamyon durdurularak araçta arama gerçekleştirildi. Yapılan arama neticesinde, 7 milyon 250 bin adet makaran ele geçirilirken, araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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