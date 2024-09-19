Müsavat Dervişoğlu Talimatı Verdi! İYİ Parti'de Yeni Atama

Daha önce İYİ Parti'de Gençlik Yapılanmasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev alan Mehmet Aslan, Kültür Sanat ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Müsavat Dervişoğlu Talimatı Verdi! İYİ Parti'de Yeni Atama

İYİ Partili Mehmet Aslan, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun kararıyla Kültür Sanat ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na atandı. Aslan, daha önce parti içerisinde Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi ve Gençlik Yapılanmasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev alıyordu.

Müsavat Dervişoğlu Talimatı Verdi! İYİ Parti'de Yeni Atama - Resim : 1

Atama kararını duyuran İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, X hesabı üzerinden, “Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’nun tensipleriyle İYİ Parti Kültür Sanat ve Gençlik Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına atanan Mehmet Aslan kardeşimi tebrik eder başarılar dilerim. Hak Teala zor işimizi kolay kılsın” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin En Çok Merak Ettiği Yemek! Mansur Yavaş ile Dervişoğlu Bir Araya Geldi mi?Türkiye'nin En Çok Merak Ettiği Yemek! Mansur Yavaş ile Dervişoğlu Bir Araya Geldi mi?Güncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
İYİ Parti Müsavat Dervişoğlu
Yaprak Bitlerini Yok Eden Yöntem! Çiçekleriniz Daha Sağlıklı Olacak Yaprak Bitlerini Yok Eden Yöntem! Çiçekleriniz Daha Sağlıklı Olacak
Görüntüler Türkiye'nin Gündemine Oturmuştu: Teğmenler Hakkında Başlatılan Soruşturmada Son Durum Ne? Teğmen Soruşturmasında Son Durum
Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Uçtu! Beşi Çocuk 15 Yaralı Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Uçtu! Beşi Çocuk 15 Yaralı
Bitki Dostu 4 Burç! Çiçeklerle Yaşamayı Çok Seviyorlar Bitki Dostu 4 Burç! Çiçeklerle Yaşamayı Çok Seviyorlar