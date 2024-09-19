Müsavat Dervişoğlu Talimatı Verdi! İYİ Parti'de Yeni Atama

İYİ Partili Mehmet Aslan, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun kararıyla Kültür Sanat ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na atandı. Aslan, daha önce parti içerisinde Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi ve Gençlik Yapılanmasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev alıyordu.

Atama kararını duyuran İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, X hesabı üzerinden, “Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’nun tensipleriyle İYİ Parti Kültür Sanat ve Gençlik Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına atanan Mehmet Aslan kardeşimi tebrik eder başarılar dilerim. Hak Teala zor işimizi kolay kılsın” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA