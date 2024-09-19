Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Uçtu! Beşi Çocuk 15 Yaralı

Düzce'de mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs, 50 metrelik uçuruma devrildi. Kazada, beşi çocuk, 15 kişi yaralandı.

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Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Uçtu! Beşi Çocuk 15 Yaralı

Düzce'nin Cumayeri ilçesi Harmankaya köyünden aldığı mevsimlik işçileri fındık bahçesine götüren, henüz sürücüsü tespit edilemeyen minibüs, yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrildi. Kazada beşi çocuk, 15 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, 112 acil sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bazıları sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken, diğer yaralıları kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: DHA

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