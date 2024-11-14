Mühürlenen Otelde Yangın Çıktı
İzmir'de önceki gün mühürlendiği öğrenilen otelde dün gece yangın çıktı. Devriye görevindeki bekçilerin yangını fark edip durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
İzmir'de Alsancak Mahallesi 1460 Sokak'taki 5 katlı bir otelin resepsiyon bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede otelin üst katlarına da sıçradı. Devriye görevindeki bekçilerin yangını fark edip durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın bitişiğindeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle otelde ve park halindeki 2 araçta hasar oluştu. Öte yandan kapalı olan otelin dün sabah mühürlendiği öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: