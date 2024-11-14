Eski Bakan Hüseyin Çelik’ten Kayyım Tepkisi: 'Bu Tavırlar Ters Teper, AK Parti'ye Kazandırmaz'

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, belediyelere kayyım atanmasını eleştirdi. Çelik, "Eğer bu insanların seçilme ehliyeti yoksa neden izin verdiniz? Ancak istemediğiniz insanlar, tasvip etmediğiniz partiler kazandı diye onların görevden alınması ve kayyum atanması seçmen iradesine saygısızlıktır" dedi. Hüseyin Çelik, "Bu tavırlar ters teper, AK Parti'ye kazandırmaz. Halk sandık başına gittiğinde bu uygulamalara sert bir ders veriyor" ifadelerini kullandı.

Halk TV'nin Rota programında açıklamalarda bulunan Hüseyin Çelik, kayyım atamalarını şu ifadelerle eleştirdi:

'BU KARARNAMELER KALDIRILMALI'

"Kayyum atamalarına oldum olası karşı çıktım. Hakkari'ye kayyum atandı, neden atandı 10 yıl önce seçilmiş kişiye dava açılmış ancak bu davada hiçbir şey çıkmamış sonra başkanlık için müracaat ettiğinde de itiraz gelmemiş ancak seçilince adamı görevden aldılar. Varsayın ki bu adam suçludur o zaman şunu yaparsınız belediye meclisini toplarsınız ve meclis kendi içinden bir başkan seçer. Sayın Erdoğan'ın başkanlığı düşürüldüğü zaman 28 Şubat zihniyeti kayyum atayabilirdi. Ancak o dönem belediye meclisi içerisinde bir seçim yapıldı ve diğer partilerin de desteğiyle Ali Müfit Gürtuna belediye başkanı seçildi. 15 Temmuz'da çıkarılan kararnameler olağanüstü koşullarda çıkarılmıştır ve ortadan kaldırılmalıdır. Olağanüstü hal kalktığı için bu kararnameler artık uygulanmamalıdır.

'HALK SANDIK BAŞINA GİTTİĞİNDE DERS VERİR'

Bu kapsamda Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne de Esenyurt Belediyesi'ne de kayyum atanmasını doğru bulmuyorum. Bu AK Parti'ye kazandırmaz. Mardin'de Ahmet Türk yerine Mehmet Türk'ü aday göstersin yine DEM Parti kazanacak. Bu tavırlar ters teper. Askeri darbe dönemlerine bakalım. Vatandaş hep güç sahiplerinin tamamen karşısına oy vermişlerdir. Halkımız baskı karşısında belki sesini çıkartmıyor ancak sandık başına gittiğinde bu uygulamalara sert bir ders veriyor.

'ADALET YOKSA GÜCÜN İKTİDARI VARDIR'

Eğer bu insanların seçilme ehliyeti yoksa neden izin verdiniz? Kayyum demokrasilerde istisnai bir tedbirdir. Ancak istemediğiniz insanlar, tasvip etmediğiniz partiler kazandı diye onların görevden alınması ve kayyum atanması seçmen iradesine saygısızlıktır. Ben DEM Partili değilim ve yakınlığım olmadı. Eğer bir memlekette adalet bozulmuşsa tuz kokmuş demektir. Tuz koktuktan sonra yapacak bir şey yoktur. Eğer adalet yoksa gücün iktidarı vardır. Gücün iktidarı da her zaman zalimdir."

Kaynak: Halk TV