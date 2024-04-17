Muhafazakâr otellerin fiyatları dudak uçuklattı: "Her şey dahil"in faturası 7 gece 140 bin lira"

Yaza sayılı günler kala otel fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 30-40 oranında artışlar görülüyor. Ancak ‘muhafazakâr aile oteli’ konseptiyle hizmet veren otellerin fiyatları ise âdeta cep yakıyor.

Antalya’da hizmet veren 5 yıldızlı muhafazakâr bir otelin 7 gece + her şey dâhil fiyatının 140 bin lira olduğu görülüyor. Aynı bölgede aynı konseptteki bir diğer otelin 7 gece, 2 yetişkin + 1 çocuk fiyatı ise 133 bin lira. Fiyatlar bölgeden bölgeye değişmekle birlikte muhafazakâr aile otelleri, normal otellerden yüzde 50 daha pahalı.

Türkiye'de toplam otel sayısı 20 bini geçiyor; ancak muhafazakâr konsepte uygun otel sayısı 110 civarında seyrediyor.

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre, Antalya’da turizm acentesi işleten Ömer Tekin, İslami şartları sağlayan otel sayısının oldukça az olmasına rağmen bu otellere talebin çok yüksek olduğunu söyledi. Fiyatları, piyasayı elinde bulunduran tekel konumundaki bazı otellerin yüksek tuttuğunu belirten Tekin “Antalya’da 4 kişilik bir aile, 7 gece 60 ila 80 bin liraya konaklayabilir. Ancak muhafazakâr aile konseptindeki bir otelde konaklamanın bedeli 140 bin lirayı buluyor. Gider kalemlerine bakıldığında bu otel konseptiyle hizmet veren işletmelerin daha kârlı olduğu görülüyor. Adaletsizlik var” dedi.