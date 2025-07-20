Muğla’da Takla Atan Otomobildeki Çocuk Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Muğla’da Takla Atan Otomobildeki Çocuk Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Milas-Selimiye karayolunun 6. kilometresinde, Euromos Antik Kenti yol ayrımında meydana geldi.

SAVRULARAK TAKLA ATTI

Edinilen bilgilere göre, Milas istikametine seyir halindeki A.K. yönetimindeki 09 D 9928 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride savulup takla attı.

Kazada, otomobilde bulunan 14 yaşındaki Derin K. araçtan fırlarken, otomobil sürücüsü anne A.K. ve diğer çocuğu L.K. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralı anne ve diğer çocuğunu sıkıştıkları otomobilin içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan anne ve çocuğu ambulansla hastaneye sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kazada otomobilden fırlayan 14 yaşındaki Derin K.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza nedeniyle uzun kuyruklar oluşan Milas-Selimiye karayolunda jandarma ekipleri çalışma yaparken, otomobilin olay yerinden kaldırılması ile trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Çığır Açan Bilimsel Araştırma: Kahvaltıyı Bu Saatlerde Yapmak Ömrü 20 Yıl Uzatıyor Çığır Açan Bilimsel Araştırma: Kahvaltıyı Bu Saatlerde Yapmak Ömrü 20 Yıl Uzatıyor
Eskişehir’de Zeytin Kıyımına 24 Saatlik Nöbet Eskişehir’de Zeytin Kıyımına 24 Saatlik Nöbet
Bilecik'te Anız Yangını Ormana Sıçradı! Müdahale Sürüyor Bilecik'te Anız Yangını Ormana Sıçradı! Müdahale Sürüyor
Su Isıtıcısında Suyu Yeniden Kaynatmak Zararlı mı? Bilim İnsanları Gerçeği Açıkladı Su Isıtıcısında Suyu Yeniden Kaynatmak Zararlı mı? Bilim İnsanları Gerçeği Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Ne Koç Ne Boğaziçi Ne ODTÜ! Türkiye'nin Zirvesindeki Üniversite Belli Oldu: Dünyada da İlk 500'e Adını Yazdırdı Türkiye'nin Zirvesindeki Üniversite Belli Oldu
81 İldeki ATM'lerde Yeni Dönem! 6 Ayda Bir Zorunlu Olacak 81 İldeki ATM'lerde Yeni Dönem
Meclis'ten Geçti, ÖTV Değişti! Yüzde 80 ile Yüzde 220 Arasında Değişecek Yüzde 80 ile Yüzde 220 Arasında Değişecek
Rusya'da 10 Dakika Arayla 7.4 ve 6.7 Büyüklüğünde İki Deprem 10 Dakika Arayla 7.4 ve 6.7 Büyüklüğünde İki Deprem
Suriye'den Kritik Açıklama: 'Her Şey Bitti' Suriye'den Kritik Açıklama: 'Her Şey Bitti'