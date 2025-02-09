Muğla'da Suç Örgütüne Operasyon... 8 Kişi Tutuklandı

Muğla'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şahsılardan 8'i tutuklandı, 9’u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Muğla'da Suç Örgütüne Operasyon... 8 Kişi Tutuklandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün, Fethiye, Bodrum ve Menteşe ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalar kapsamında ‘Zorla senet imzalatma suretiyle nitelikli yağma’, ‘Kişisel bilgileri ele geçirerek nitelikli dolandırıcılık’, ‘Mala zarar verme ve kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçlarından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde 17 şüpheli gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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