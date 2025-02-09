Osmaniye’de Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Düziçi'nin Çamiçi Mahallesi Çimenler Yaylası’nda çıkan orman yangını çıktı. Bölgeye ulaşan ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangına Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. 2 arasöz, 1 pikap ve 13 personelin katıldığı söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında yaklaşık 1 dekar alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemezken çıkan yangınla ilgili detaylı inceleme sürüyor.