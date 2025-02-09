Osmaniye’de Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

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Düziçi'nin Çamiçi Mahallesi Çimenler Yaylası’nda çıkan orman yangını çıktı. Bölgeye ulaşan ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Osmaniye’de Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Resim : 1

Yangına Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. 2 arasöz, 1 pikap ve 13 personelin katıldığı söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında yaklaşık 1 dekar alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemezken çıkan yangınla ilgili detaylı inceleme sürüyor.

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