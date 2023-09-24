Müftülük kadınların yüzlerini sansürledi!

Konya’da hafızlık diplomalarının dağıtım töreninde çekilen fotoğraflarda kadınların yüzleri buzlandı.

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Müftülük kadınların yüzlerini sansürledi!

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Karatay Müftülüğü'nde Hafızlık Diploma Töreni yapıldı. Törende 172 kadın ve erkek hafıza diplomalarını Konya İl Müftüsü Ali Öge verdi. Öge diploma törenini sosyal medya hesabından da duyurdu, hafızları kutladı ve fotoğraf paylaştı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Öge'nin paylaştığı fotoğraf kareleri arasında erkek hafızlarla toplu fotoğraf ve kadın hafızlarla çektirdiği fotoğraf yer aldı. Öge'nin kadın hafızlarla çektirdiği fotoğrafta, kadınların yüzünü buzlandığı görüldü. Aynı fotoğraf kareleri Karatay Müftülüğü'nün sitesinde de aynı şekilde paylaşıldı.

Sosyal medyada “Kadınların yüzünü neden buzladınız? Kadınları niçin aşağılıyorsunuz?” diye tepki gösterildi.

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