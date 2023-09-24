THK, ertelenen ödemeleri için 12 ambulans helikopterini satıyor

BirGün’de yer alan habere göre, THK, uzun yıllar boyunca Sağlık Bakanlığı’na ambulans helikopterler kiraladı. Beş kişilik Kayyum Heyeti’nin ıslak imzalarının da yer aldığı THK karar defterlerinde, yıllarca bakanlık tarafından kullanılan ambulans helikopterlerin satışı için karar alındığı belirtildi. Kararda, THK’nin 27 Aralık tarihinde ertelenen ödemelerinin başlayacağı, bu nedenle helikopterlerin satılması gerektiği ve satıştan elde edilecek gelir ile borçların ödeneceği iddia edildi. Aksi takdirde de kurumun ekonomik olarak sıkıntılı bir sürece gireceği de belirtildi. Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi ise Kayyum Heyeti’nin satış kararına onay verdi.

Satılacak helikopterler için bir bilirkişi raporu da hazırlatıldı. Raporda, tanesi 100 milyon avroya alınan 12 helikopter için KDV hariç 21 milyon dolar değer biçildiği belirtildi. Helikopterlerin gelecek günlerde satılması bekleniyor.