Yaşam tarzı nedeniyle hedef gösterilmişti: Yaşamına son veren müftüyle ilgili yeni gelişme

Müftülük görevinden uzaklaştırılmasının ardından mahkeme süreci devam ederken intihar eden Mehmet Deniz gündemdeki yerini koruyor. Deniz'in Whatsapp'tan paylaştığı resimlerin de kovulmasına neden olduğu ortaya çıktı.

Balıkesir’de vaiz olarak görevli müftü Mehmet Deniz’in cübbe giymemesi, bisiklet sürmesi, işe motosikletle gelmesi şikayet konusu olmuş ve Diyanet İşleri Başkanlığı, başlattığı soruşturmanın ardından Mehmet Deniz’i işten atmıştı. Diyanet, göreve iade için mahkemenin verdiği kararı uygulamayınca Mehmet Deniz yaşamına son vermişti.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre; Mehmet Deniz’in müftülükten atılmasına gerekçe olarak Whatsapp'tan yaptığı paylaşımlar da gösterildi. Deniz WhatsApp'ta yaptığı paylaşımların ekran görüntüsü alınarak Diyanet İşleri Başkanlığına şikayet edildi. Bunun üzerine toplanan şikayetlerle birlikte Mehmet Deniz müftülükten atılarak vaiz olarak atandı. Deniz'in yaptığı tüm başvurular reddedildi. Mahkeme kararlarının da uygulanmamasının ardından Deniz yaşamına son verdi.

İMZA ATANLARIN LİSTESİ DE ORTAYA ÇIKTI

Mehmet Deniz’in görevden atılmasına yol açan Atama ve Yer Değiştirme Kurulu kararında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’la birlikte Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Fatih Mehmet Karaca ile Hukuk Müşaviri Selami Açan’ın imzaları yer alıyor. Mehmet Deniz'in eşi Zeynep Deniz, atılma kararının altında imzası bulunan Ali Erbaş'ın kendilerine "Mahkemeye gidin, siz mazlumsunuz" dediğini açıklamıştı.

İntihar olayının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mehmet Deniz’in eşi Zeynep Deniz ile görüşmek istedi. Ancak Zeynep Deniz telefonlara yanıt vermedi. Alınan bilgiye göre Zeynep Deniz sadece yüz yüze görüşebileceğini iletti.