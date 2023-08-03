AKP'den Disney Plus'a Atatürk dizisi tepkisi: Ya adam gibi platformunda gösterirsin ya da sonuçlarına katlanırsın

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Atatürk dizisini platformda yayınlamaktan vazgeçen Disney Plus'ı eleştirdi; 'kararda Ermeni lobisi etkili oldu' iddiasına tepki göstererek "Ya adam gibi kendi platformunda gösterirsin, göstermiyorsan da sonuçlarına katlanırsın. Bu kadar basit" dedi.

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AKP'den Disney Plus'a Atatürk dizisi tepkisi: Ya adam gibi platformunda gösterirsin ya da sonuçlarına katlanırsın

AKP Grup Başkanvekili Bahadir Yenişehirlioğlu, Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçen ve sinemada iki film olarak gösterime gireceğini duyuran dijital yayın platformu Disney Plus'a tepki gösterdi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre siyasetçi, "Bu hem nalına hem mıhına göstergesi. Böyle bir şey kabul edilebilir değil. Türkiye'deki baskılardan dolayı bu kararı verip kendi ekonomik rantını da korumak adına böyle bir tavır sergilemek samimiyetsiz ve inandırıcılıktan uzak. Kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil" ifadesini kullandı; ardından şunları kaydetti:

"Disney Plus gibi bir platformu Türkiye'de kuruyorsan o zaman yayınlamak mecburiyetindesin. Ermeni lobisinin yaygaraları yüzünden böyle bir iptal kararı verip ardından FOX'ta yayınlayacağız dersen bu hem nalına hem mıhına göstergesidir. Üstü örtülecek bir mevzu değil bu. Ya adam gibi kendi platformunda gösterirsin, göstermiyorsan da sonuçlarına katlanırsın. Bu kadar basit."

The Walt Disney Company’den yapılan açıklamaya göre, televizyona özel ilk film 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda FOX kanalında yayınlanacak. Ardından ikinci film, 22 Aralık’tan itibaren sinemalarda olacak.

Her iki film 2024 yazında da FOX ekranlarında yayınlanacak.

Yönetmen koltuğuna Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu yapımda, Mustafa Kemal AtatürkAras Bulut İynemli canlandırırken, yapımcılığı Saner Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu üstleniyor.

İlk tanıtımıyla büyük ilgi uyandıran Lanistar Media imzalı yapımda Atatürk'ün çocukluk yıllarından Milli Mücadele’ye giden hikayesini, insani vasıflarını öne koyan bir kurgu içerisinde anlatıyor.

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, Disney Plus'a 'Atatürk' dizisini yayınlamama çağrısı yapmıştı.

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Mustafa Kemal Atatürk Disney Plus AKP
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