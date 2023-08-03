Dini hizmete ayrılan para ormanlar ve kadın güçlenmesi için ayrılan parayı katladı: Uzay ve havacılığa cep harçlığı...

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yılın ilk 6 ayındaki bütçe giderleri açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın yayımladığı veriler, AKP’nin önceliklerini gözler önüne bir kez daha serdi.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, din hizmetleri ile yaygın din eğitimi için 6 ayda devletin kasasından çıkan para, aynı dönemde kültür ve sanat için harcanan tutarı 12’ye katladı. Birbiri ardına yanan ormanların korunması ile kadınların güçlenmesi için harcanan para da dini eğitim için ödenen meblağı yakalayamadı.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca yayımlanan rapora göre, kamu idareleri, din hizmetleri ile yaygın din eğitimi için yılın ilk yarısında toplam 19 milyar 196 milyon TL’lik harcamaya imza attı. Aynı dönemde kültür ve sanat için 1 milyar 679 milyon 329 bin TL’lik ödeme yapıldı.

UZAY VE HAVACILIĞA ‘CEP HARÇLIĞI’

AKP’li siyasetçilerce propaganda malzemesi olarak kullanılan uzay ve havacılık alanı için de adeta cep harçlığı tutarında harcama yapıldı. Buna göre, kamu idareleri, “Uzay ve Havacılık” alanı için yalnızca 336 milyon 2 bin TL’lik ödeme gerçekleştirdi.

Devletin kasasından “ormanların ve doğanın korunması” için 2 milyar 935 milyon 187 bin TL çıkarken bağımlılıkla mücadele için 823 milyon 160 bin TL harcandı. “Kayıtdışı ekonomi ile mücadele” için de 3 milyar 94 milyon 647 bin TL’lik tutar ödendi.