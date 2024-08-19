Mucizevi Besinin Hasadı Başladı! Kilosu Sadece 15 Lira, Yiyenin Kemikleri Beton Gibi Sağlam Oluyor

Yeşil fasulye, vitamin ve mineral açısından zengin içeriği ile birçok sağlık yararı sunuyor. İşte yeşil fasulyenin öne çıkan sağlık faydaları:

BESİN DEĞERİ YÜKSEK

Yeşil fasulye, A, C, K vitaminleri ve folat açısından zengindir. Aynı zamanda iyi bir lif kaynağıdır. Bu vitaminler ve mineraller, genel sağlığı destekler ve vücut fonksiyonlarının düzgün çalışmasına katkıda bulunur.

-A Vitamini: Göz sağlığını korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

-C Vitamini: Antioksidan özelliklere sahip olup, bağışıklık sistemini destekler ve kollajen üretimini teşvik eder.

-K Vitamini: Kan pıhtılaşmasını düzenler ve kemik sağlığını destekler.

-Folat: Hücre büyümesi ve DNA sentezi için önemlidir, özellikle hamilelikte fetal gelişimi destekler.

SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Yeşil fasulye, lif açısından zengin olması nedeniyle sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur ve kabızlığı önler. Ayrıca, tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolüne katkıda bulunur.

KALP SAĞLINI KORURU

Düşük kalorili ve düşük yağlı olan yeşil fasulye, kalp sağlığını destekler ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur. İçerdiği lif, kolesterol seviyelerini dengeleyerek kalp krizi ve felç riskini azaltır.

ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİ VAR

Yeşil fasulye, vücutta serbest radikallerle savaşan antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar hücre hasarını önler ve yaşlanmayı geciktirir, ayrıca kanser gibi kronik hastalıklara karşı koruma sağlar.

KEMİKLERİ BETON GİBİ SAĞLAM YAPIYOR



Yeşil fasulye, kalsiyum, magnezyum ve K vitamini gibi mineraller içerir. Bu mineraller kemik yoğunluğunu artırır ve kemiklerin güçlü kalmasını sağlar. Düzenli tüketimi, osteoporoz ve diğer kemik hastalıklarına karşı koruma sağlar.

GÖZ PROBLEMİNİ ORTADAN KALDIRIYOR

Yeşil fasulye, A vitamini ve karotenoidler bakımından zengindir. Bu besinler, göz hücrelerini korur ve yaşa bağlı göz hastalıkları riskini azaltır.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

C vitamini ve diğer antioksidanlar açısından zengin olan yeşil fasulye, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale getirir.

Yeşil fasulyenin besin değeri oldukça yüksek olup, düşük kalorili bir sebze olarak sağlıklı beslenmeye önemli katkılar sağlar. İşte 100 gram (yaklaşık bir su bardağı) çiğ yeşil fasulyenin besin değerleri:

-Kalori: 31 kcal

-Karbonhidrat: 7.1 gram

-Şeker: 3.3 gram

-Protein: 1.8 gram

-Yağ: 0.2 gram

-A Vitamini: 35 µg

-C Vitamini: 12.2 mg

-K Vitamini: 14.4 µg

-Folat: 33 µg

-Kalsiyum: 37 mg

-Demir: 1.03 mg

-Magnezyum: 25 mg

-Fosfor: 38 mg

-Potasyum: 211 mg

-Çinko: 0.24 mg

-Manganez: 0.21 mg

Bu bilgiler ışığında, yeşil fasulye hem lezzetli hem de sağlıklı bir besin seçeneği olarak diyetinize dahil edilebilir.

Kaynak: Gerçek Gündem