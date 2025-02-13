MSB'den Yunanistan'a Meteor Füzesi Yanıtı

Milli Savunma Bakanlığı Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin Fransa’dan alması planlanan meteor füzeleri nedeniyle Yunanistan’ın Fransa’ya tepki göstermesine ilişkin konuşan Tuğamiral Zeki Aktürk, şunları söyledi: “Meteor füzesi hava-hava füzeleri arasında yer alan Avrupa menşeli uzun menzilli yeni nesil bir füzedir. Eurofighter Typhoon tedarik projesi kapsamında Meteor füzelerini envanterimize katmayı planlamaktayız.

Her zaman söylediğimiz gibi bizim önceliğimiz yerli ve milli silah ve sistemlerdir. Bu kapsamda geliştirmekte olduğumuz Meteor füzesine muadil olan GÖKHAN hava-hava füzesi ile de Hava Kuvvetlerimizi güçlendirmeyi planlamaktayız. GÖKHAN füzesi envantere girinceye kadar Eurofighter uçaklarıyla birlikte Meteor füzesinin de temin çalışmaları sorunsuz olarak devam etmektedir.“

Tuğamiral Zeki Aktürk'ün açıklamalarından satır başları şöyle;

TERÖRLE MÜCADELEYE İLİŞKİN

Son bir haftada, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde icra edilen terörle mücadele operasyonları ile 56 terörist etkisiz hâle getirilmiş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağarada teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Hudutlarımızda ise 4’ü terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 140 şahıs yakalanmış, 1.799 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar; etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 134’ü Irak’ın, 243’ü Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 377, hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 614, engellenen kişi sayısı da 8.181 olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadelesine ve hudut güvenliğinde etkin tedbirler almaya kararlılıkla devam edecektir.

AFRİN SURİYE’DE YENİ HÜKÜMETİN ELİNDE Mİ?

“Suriye’deki yeni yönetimin tüm ülke üzerindeki egemenliğini eksiksiz olarak sağlaması önemlidir. Türkiye olarak bu konuda da Suriyeli kardeşlerimize destek vermeyi sürdürüyoruz. Bizim önceliğimiz terör örgütlerinin Suriye’den temizlenmesidir. Bu konuda ülkemiz ve Suriye’deki yeni yönetim arasında anlayış birliği vardır. Sınırlarımızın güvenliği ve başta Suriye’nin kuzey doğusu olmak üzere Suriye’nin tamamında terörün temizlenmesi için TSK’nın Suriye’deki mevcudiyeti devam etmektedir. Suriye’deki yeni durumdan kaynaklanabilecek bütün tehdit ve riskler sürekli olarak değerlendirilmektedir. Gerektiği takdirde Suriye’de bulunan birliklerimizin konuş değişikliği olabilecektir. Ayrıca Suriye’ye Askerî Ataşe Görevlendirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Çok yakın zamanda Ataşemizi görevlendirerek Suriye’ye göndereceğiz.“

FİLİSTİN'DEKİ SON GELİŞMELER

Binlerce Filistinliyi acımasızca katleden İsrail, barışa ve ateşkese gölge düşürecek uluslararası hukuk ihlallerine, kararlarına ve söylemlerine devam etmektedir. Kendi topraklarından başka ülkelere sürülmeleri yönünde akıl ve mantık dışı, ciddiyetsiz ve hiçbir hukuki temeli olmayan dayatmalara maruz kalan Filistinlilere yönelik zulmün bir an evvel son bulması için 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözümün hayata geçirilmesi şarttır.

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Kaynak: DHA