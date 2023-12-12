MSB: Piyade Teğmen Eril Alperen Emir şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), piyade teğmen Eril Alperen Emir'in şehit olduğunu açıkladı.

MSB: Piyade Teğmen Eril Alperen Emir şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), piyade teğmen Eril Alperen Emir'in bugün Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yapılan saldırıda şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan resmi açıklama şöyle:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Eril Alperen Emir şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Etiketler
Şehit
Tahta kaşıklardaki büyük tehlike: Dikkat etmiyorduk ama bakın ne oluyor Tahta kaşıklardaki büyük tehlike: Dikkat etmiyorduk ama bakın ne oluyor
İki işçinin hayatını kaybettiği İş cinayetinde tutuklama çıkmadı İki işçinin hayatını kaybettiği İş cinayetinde tutuklama çıkmadı
Star TV'nin en çok izlenen dizisiydi! Final tarihi belli oldu Star TV'nin en çok izlenen dizisiydi! Final tarihi belli oldu
CHP heyetinden Halil Umut Meler'e ziyaret: 'Kendisinden tek bir ricamız oldu' CHP heyetinden Halil Umut Meler'e ziyaret: 'Kendisinden tek bir ricamız oldu'
ÇOK OKUNANLAR
En sevilmeyen 3 burç belli oldu En sevilmeyen 3 burç belli oldu
Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede! Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede!
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren karar! Yargı oyunu bozdu Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren karar!
Halil Umut Meler saldırısında gözden kaçan an: Her şey Emre Belözoğlu'nun o hareketiyle başladı! Halil Umut Meler saldırısında gözden kaçan an: Her şey Emre Belözoğlu'nun o hareketiyle başladı!
Naci Görür İstanbul'un en riskli ilçelerini açıkladı: En dayanıklı binalar bile yıkılır Naci Görür İstanbul'un en riskli ilçelerini açıkladı: En dayanıklı binalar bile yıkılır