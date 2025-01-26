MSB Duyurdu! 13 PKK’lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı flaş bir açıklama yaptı. Bakanlık, 13 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

'13 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada operasyonlara ilişkin şu ifadelere yer verildi: Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek.

Kaynak: AA

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