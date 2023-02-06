TSK’ya ait İHA’lar deprem bölgesi üzerinde

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevredeki 10 ilde de şiddetli biçimde hissedilen sarsıntı nedeniyle binlerce bina yıkıldı. Depremde bin 14 kişi yaşamını yitirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava araçlarının (İHA) deprem bölgesi üzerinde çalışmalarına devam ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

MSB sosyal medya hesabı üzerinden, TSK’ye ait İHA’ların, deprem bölgesindeki hasar ve zayiatın tespiti ile arama-kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için deprem bölgesinde olduğunu ifade etti.