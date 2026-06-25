MSB: 'Bir Kahraman Silah Arkadaşımız Şehit Olmuştur'

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin’in şehit olduğunu açıkladı.

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MSB: 'Bir Kahraman Silah Arkadaşımız Şehit Olmuştur'
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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in helikopterle havadan sıhhi tahliyesinin yapıldığını ve Gaziantep Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Haziran tarihinde şehit olduğunu bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Kaynak: İHA

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