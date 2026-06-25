Beştepe'de Muharrem Orucu Programı: 'Kerbela'nın Acısı Hala Yüreğimizde'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Kerbela’nın acısı hala yüreğimizde. Kederi 14 asırdır o günkü gibi yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı. Erdoğan "Ehlibeyt sevdalısı aziz kardeşlerim sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'KERBELA'NIN HÜZNÜNÜ HALA HİSSEDİYORUZ'

Müslümanlar, olarak yarın inşallah Aşure Günü'nü idrak edeceğiz. Şehadetlerinin 1387. seneidevriyesinde Serdar-ı Şehidan, Şah-ı Kerbela Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve 70'i aşkın yol arkadaşını rahmetle, hürmetle yâd ediyorum. Kerbela'nın acısını yüreğimizde hala taşıyoruz. Kerbela'nın hüznünü, burukluğunu, gam ve melalini kalbimizin derinliklerinde hâlâ hissediyoruz.

HAK VE HAKİKA YERE DÜŞMEMİŞTİR

Gönüller Sultanı'nın "Benim dünyadaki çiçeğim." diyerek öpüp kokladığı Hazreti Hüseyin Efendimiz'in ve yarenlerinin şehit edilmesinin kederini tam 14 asırdır o günkü gibi yaşıyoruz. Hicri 61 yılının 10 Muharrem gününde bedenler bir bir toprağa düşse de hak ve hakikat yere düşmemiştir. Çadırlar ateşe verilse de Ehl-i Beyt muhabbetinin çırağı hiç ama hiç sönmemiştir. Şu hakikati hepimiz çok iyi biliyoruz. Ehl-i Beyt'e duyulan hürmet ve bağlılık bu milletin özüdür.

KARDEŞLİK VE BİRLİK MESAJI

Anadolu'nun her karışı Ehl-i Beyt sevdasıyla, bu aşkla canlanmıştır. Muhabbet bağımızın her gülü, Peygamber Efendimiz'in bizlere emaneti olan Ehl-i Beyt sevgisiyle açmış. Bu güller, medeniyet coğrafyamızın tamamına nebevi bir rayiha yaymıştır. Burada şunu da önemle vurgulamak isterim. Rabbimiz, "Ey müminler. Hepiniz birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılığa düşmeyin." emri, nifak girişimlerine karşı en güçlü kalkanımızdır. Mümin, mümin kardeşi için birbirine sımsıkı kenetlenmiş tuğlalardan oluşan bir bina gibidir." buyurmuştur.

Kaynak: AA