Motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi: Kafası duvar ile trafik uyarı levhası arasına sıkıştı

Sultangazi'de hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü savrularak, kafasını beton duvar ile trafik uyarı levhasının arasında sıkışarak can verdi.

Motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi: Kafası duvar ile trafik uyarı levhası arasına sıkıştı

Saat 16.00 sıralarında Sultangazi Arnavutköy istikameti Ahmedi Hani Parkı yanında motosiklet sürücüsü Abdul Hamed Hamamy (25) seyir halindeyken hakimiyetini kaybetti. Savrulan sürücünün kafası yol kenarında bulunan beton duvar ile trafik uyarı levhasının arasına sıkıştı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Hamamy'in boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından demir kesme makinası ile trafik uyarı levhasının kesilmesi sonucunda sıkıştığı yerden çıkartıldı.

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Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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