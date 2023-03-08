Moda-Beşiktaş vapurunda köpeğin inmesini istediler; Yolcular köpeğe sahip çıktı

İstanbul Şehir Hatları Moda-Beşiktaş vapurunda bazı yolcular seyahat eden köpeğin vapurdan indirilmesini talep etti.

Yolcuların bir kısmı ise bu duruma tepki göstererek belediyenin köpeği olduğunu söyledi.

Yolcular tepkisini dile getirerek "Zaten belediyenin baktığı köpek. Moda'nın köpeği... Kaptan bey ne yapıyorsa yapsın. Linsanını mı veriyor. İnmiyoruz" dedi.