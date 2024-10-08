Mobilya İmalathanesi Küle Döndü

Adana’da mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını 1 saatin sonunda söndürdü. İmalathane kullanılamaz hale geldi.

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Mobilya İmalathanesi Küle Döndü

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi Mobilyacılar Sitesi’ndeki bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. 1 saatlik müdahalenin sonunda iş yerinde çıkan yangın söndürüldü. İş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: İHA

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