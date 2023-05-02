Mısır ile 'kapıda vize' dönemi: 1 yıl önceki açıklama dikkat çekti

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mısır'a seyahatlerde Türk vatandaşlarının Mısır sınır kapılarından vize alabilecekleri belirtildi.

Açıklamada, "Mısır’a seyahat edecek vatandaşlarımız bundan böyle Mısır sınır kapılarından vizelerini alabilecektir" denildi. Mısır'la Türkiye arasındaki ilişkiler, Kahire'de yönetime 2013'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "katil" olarak nitelendirdiği Abdülfettah es Sisi'nin darbeyle gelmesinden sonra gergin geçmişti.

Öte yandan bu uygulamanın 1 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girdiği ortaya çıktı.

1 Nisan 2022 tarihinde Dışişleri Bakanlığı’ndan "1 Nisan 2022 itibaren geçerli olmak üzere, Güney Sina Vilayeti havalimanlarına (Şarm El Şeyh Havalimanı) ve limanlarına gelen ülkemiz vatandaşlarına, Akabe Körfezi ve St. Catherine bölgesine ziyaret mührü bulunan ve Dahab Nuweiba, Şarm El-Şeyh, Saint Catherine, Taba şehirlerinde bulunmaya izin veren 15 günlük turizm vizesi verilmektedir. Bunun için gidiş-dönüş uçak bileti, onaylanmış bir otel rezervasyonu ve 2.000 ABD Doları’ndan az olmayan yeterli nakit veya kredi kartı taşımaları şartı aranmaktadır” açıklaması yapılmıştı.