İdare Mahkemesi 'FETÖ'vari talimatlar zincirine dur dedi! AKP MKYK üyesi Ayvalı'nın talimatıyla jet hızıyla mühürlenen Kırık Kalpler Dükkanı yeniden açıldı

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Kırık Kalpler Dükkanı’nda işletmenin sahibi Celal Biter ile dükkanın üst katında yaşayan AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Emre Cemil Ayvalı’nın babası Hasan Ayvalı arasında yaşanan tartışma sonucu, çıkarılan jet kararla dükkan 30 günlüğüne mühürlenmişti.

Olayın ardından Celal Biter ve avukatı Olgun Soydan’ın mahkemeye yaptıkları yürütmenin durdurulması talebi İzmir 2. İdare Mahkemesi tarafından, kararı imzalayan Valinin savunması dahi alınmadan kabul edildi. Mekan, yürütmenin durdurulması kararının ardından yeniden açıldı.

Olayın yaşandığı günü anlatan Soydan, dükkanın iki kat üstünde AKP MKYK üyesi Emre Cemil Ayvalı’nın babasının, dükkandaki kadın müşterilerden rahatsız olduğunu söyleyerek, mekan sahibine “Bu o****ları neden burada oturtuyorsun” dediğini söyledi.

Daha sonradan, Emre Cemil Ayvalı’nın da kendisini aradığını söyleyen Soydan, Ayvalı’nın kendisine ağır küfürler ettiğini ve bundan 10-15 dakika sonra da mekana polislerin geldiğini aktardı. Mekanda çalan radyo ise canlı müzik sayılarak 29 bin lira para cezası kesildi.

Para cezası kesen polislerin ardından 12 kişilik bir polis grubunun daha mekana geldiğini aktaran Soydan şunları söyledi:

“Bunlar çıkar çıkmaz, bu sefer 12 kişilik bir polis ekibi geldi. Yelek yok, silahları açık ve hepsi sivil. Tekrar evrakları kontrol ettiler filan. O gün içinde peş peşe 2 tane polis ekibi geldi ve tutanak tuttu.

Biz de karakola gittik, hem Emre Cemil Ayvalı’dan küfür etmesi sebebiyle şikayetçi olduk, hem de bu vatandaştan hakaret sebebiyle şikayetçi olduk.”

“FETÖ” DÖNEMİNİ HATIRLATAN UYGULAMALAR; TALİMATLAR ZİNCİRİ

İddiaya göre, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker’in, devlette hiçbir görevi olmayan AKP MKYK Emre Cemil Ayvalı’dan talimat alarak, emniyet ekiplerini harekete geçirmesi akıllara FETÖ dönemi uygulamalarını getirdi.

Avukat Soydan ve mekan sahibi Biter, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker ve Emniyet Müdürü hakkında, "örgüt kurma", "ticareti engelleme", "nüfuz ve yetkiyi kötüye kullanma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu.

4-5 SENEDE ZENGİNLEŞMİŞLER

Soydan, Emre Cemil Ayvalı’nın nasıl zenginleştiğini ise şöyle anlattı:

“Devlette hiçbir görevi olmayan bir kişi, 34-35 yaşında… Bir sürü yerden de kayyum maaşı alıyor, öyle bir tip yani. Yıllardır biz de burada komşuyuz. Bir anda, son 4-5 senede zenginleşmiş, Göztepe’de Karşıyaka’da kafeler açmış bir adamdan bahsediyoruz.

Bunun talimatıyla, devletin Valisi, İzmir Emniyet Müdürü’ne talimat veriyor. Onun talimatıyla da burası, normal bir ağız tartışmasından jet hızıyla 30 günlüğüne kapatılıyor. Kapatma gerekçesi de genel asayişi müessir olaylar diye yazmış.

Biz de bunu dava ettik, mahkemeye verdik, idare mahkemesi valinin savunmasını bile almaya gerek duymadan, işlemin yürütmesini durdurdu. Biz de onun için mekanı açtık. İzmir’de yüzlerce mekan var, biz bu işi uygulaya zabıta arkadaşlarla da görüştük ‘Böylesiyle ilk kez karşılaşıyoruz’ dediler.”

“EN ÜST DÜZEYDE DEVLET GÖREVLİSİNE SİVİL VATANDAŞ EMİR VERİYOR”

Soydan, Vali Köşker ve talimatlara imza atanlar hakkında verdikleri şikayet dilekçesinin detaylarını ise şöyle anlattı:

“Biz de şöyle düşündük. Bizim ticaretimizi engelliyorlar ama, kanunu uygulamakla görevli, en üst düzeyde bir devlet görevlisine bir sivil vatandaş emir veriyor ve o emir üzerine, yetkisini bu emir üzerine kullanıyor. Bu iş abartılı filan gibi geliyor ama mekana da baskı yapıyorlar. Çıkar amaçlı örgüt kurmaktan, bir kişiye, bir vatandaşa menfaat temin etmek amacıyla, devletin kolluk gücü kullanılarak yasa dışı şekilde, baskı yapıldı, kapatma kararı verildi. İdari soruşturma da talep ettik şikayetimizde, o gece kim kimi aramış, Valiye kim talimat vermiş bunların hepsini ortaya çıkaralım dedik. İlk günün ertesi günü de 4 ayrı polis ekibi geldi çünkü, ‘ne oluyoruz’ dedik.”

AYVALI FETÖ İTİRAFINDA BULUNMUŞTU

Emre Cemil Ayvalı, daha önce AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevini yürütürken bir televizyon programında, AKP'nin FETÖ ile kol kola yürüdüğünü itiraf etmesiyle kamuoyunda ve partisinde oluşan tepkilerin ardından istifa etmişti.

Ayvalı, istifa getiren itirafının ardından AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevine 10 ay sonra geri dönmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem