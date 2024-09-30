Milyonluk Vurgun Gündem Olmuştu: Akbank'tan Açıklama

Milyonlarca müşterisi olan Akbank, son dönemde güvenlik açıklarıyla gündem oldu. Hesapları boşaltılan ve adlarına çekilen krediler ile borçlandırılan Akbank mağdurları sosyal medyada sesini duyurmaya çalışıyor.

700 BİN TL KREDİ ÇEKİLDİ

Mağdurlar sosyal medya hesaplarından neler yaşadıklarını tek tek anlattı. Atilla Özdemir, onayı olmadan Akbank hesabından 350 bin TL kredi çekildiğini öne sürdü. Özdemir, çekilen kredilerin başka hesaplara havale yoluyla gönderildiğini belirtti.

Oğuzhan Kumsal isimli bir vatandaş ise hesabından 700 bin TL kredi çekilerek mağdur edildiğini söyledi.

Mobil bankacılık skandalıyla ilgili mağdur sayısı artarken, 10 milyonlarca liralık bir mağduriyet yaşanmış olabileceği belirtiliyor.

BANKADAN AÇIKLAMA

Akbank sosyal medyada müşteri verilerinin sızdırıldığı ve sistemlerinde güvenlik açığı olduğuna dair iddialar üzerine bir açıklama yayımladı. Akbank veri sızıntısı iddialarını yalanladı.

Akbank'tan yapılan açıklama şöyle;

"Son günlerde çeşitli yayın organları ve sosyal medya kanallarında paylaşılan, bazı müşterilerimizin uğradığını belirttiği dolandırıcılık mağduriyetlerine istinaden, bankamız ile ilgili gerçeği yansıtmayan ve yanıltıcı haberlerle ilgili açıklamamızı bilgilerinize sunarız.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, bankamız sistemlerinde güvenlik açığı ve/veya veri sızıntısı bulunduğuna dair iddialar kesinlikle asılsızdır.

Müşterilerimize, veri güvenliği prensiplerini gözeterek ve gelişen teknolojiye uygun standartlarda hizmet sunmak bankamızın birinci önceliğidir. Bu çerçevede, bankamız, bilgi sistemleri, bilgi ve veri güvenliği ile ilgili olarak başta Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemeler, müşterilerimizin kişisel verilerinin korunması için KVKK ve ilgili alt düzenlemeler kapsamında gerekli ve her türlü idari ve teknik güvenlik tedbirlerini almakta ve sağlamaktadır."

Kaynak: AA