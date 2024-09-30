Komşuda Yangın! Yunanistan Alevler İçinde: 2 Ölü
Yunanistan'ın Corinthia bölgesinde dağlık bir alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede ormanlık alana yayılırken, bölgeden iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Yunanistan’ın orta kesimindeki Corinthia bölgesinde yer alan Xylokastro kasabasında dağlık bir alanda orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarlar sebebiyle kısa sürede ormanlık alana yayılan alevlere yüzlerce itfaiyeci ve 9 yangın söndürme uçağı müdahale etti. Kasabadaki bazı köyler ise yangın nedeniyle tahliye edildi.
Yunanistan'da Sivil Koruma Bakanlığı, ekiplerin yangın bölgesinde 35-40 yaşlarındaki 2 kişinin cansız bedenine ulaştığını açıkladı.
Kaynak: İHA