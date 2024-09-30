Komşuda Yangın! Yunanistan Alevler İçinde: 2 Ölü

Yunanistan’ın orta kesimindeki Corinthia bölgesinde yer alan Xylokastro kasabasında dağlık bir alanda orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarlar sebebiyle kısa sürede ormanlık alana yayılan alevlere yüzlerce itfaiyeci ve 9 yangın söndürme uçağı müdahale etti. Kasabadaki bazı köyler ise yangın nedeniyle tahliye edildi.

Yunanistan'da Sivil Koruma Bakanlığı, ekiplerin yangın bölgesinde 35-40 yaşlarındaki 2 kişinin cansız bedenine ulaştığını açıkladı.

Kaynak: İHA