Komşuda Yangın! Yunanistan Alevler İçinde: 2 Ölü

Yunanistan'ın Corinthia bölgesinde dağlık bir alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede ormanlık alana yayılırken, bölgeden iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Komşuda Yangın! Yunanistan Alevler İçinde: 2 Ölü

Yunanistan’ın orta kesimindeki Corinthia bölgesinde yer alan Xylokastro kasabasında dağlık bir alanda orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarlar sebebiyle kısa sürede ormanlık alana yayılan alevlere yüzlerce itfaiyeci ve 9 yangın söndürme uçağı müdahale etti. Kasabadaki bazı köyler ise yangın nedeniyle tahliye edildi.

Yunanistan'da Sivil Koruma Bakanlığı, ekiplerin yangın bölgesinde 35-40 yaşlarındaki 2 kişinin cansız bedenine ulaştığını açıkladı.

Kaynak: İHA

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