Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor: Sendikalı olmanın önü açıldı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 28502 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşkolları Yönetmeliği'nin 4. maddesi değiştirilerek Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan değişikliğe göre, bir işyerinin girdiği işkolu, ilgililerin başvurusu üzerine, o işyerinde yürütülen işin niteliğine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca belirlenir.

15 GÜN İÇİNDE DAVA AÇILABİLİR

Bakanlığın tespit ile ilgili kararı Resmî Gazete’de yayımlanır. Bu tespite karşı ilgililer, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesine göre kararın yayımından itibaren on beş gün içinde dava açabilir.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ SÜRECİ BAŞLAR

Yeni bir toplu iş sözleşmesi için yetki süreci başlamış ise işkolu değişikliği tespiti bir sonraki dönem için geçerli olur. İşkolu tespit talebi ve buna ilişkin açılan davalar, yetki işlemlerinde ve yetki tespit davalarında bekletici neden sayılmaz.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

10/11/1983 tarihli ve 83/7376 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan mülga İşkolları Tüzüğüne göre belirlenmiş olan işyerlerinin işkolu yeni bir işkolu tespiti yapılıncaya kadar, en son yetki belgesi alan sendikanın kurulu bulunduğu işkolundan sayılır. Öte yandan değişiklikler yürürlüğe girdi.

Kaynak: Gerçek Gündem