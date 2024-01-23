Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü'ydü: Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen yaşamını yitirdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), 1999-2000 yılları arasında genel başkanlık yapmış olan, gazeteci-yazar ve eski Turizm Bakanı Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen yaşamını yitirdi.

CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Aysel Öymen vefat haberini şu sözlerle duyurdu:

"CHP'nin önceki dönem genel başkanlarından Sayın Altan Öymen'in değerli eşi ve Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen'in vefat haberini üzülerek öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Öymen Ailesi'ne ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim."

CHP'nin önceki dönem genel başkanlarından Sayın Altan Öymen'in değerli eşi ve Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen'in vefat haberini üzülerek öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Öymen Ailesi'ne ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. — Av. Şerdil Dara Odabaşı (@serdildara) January 23, 2024

Aysel Öymen, Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü'ydü.

Kaynak: Gerçek Gündem