Milyonlar ağladı, AKP'li belediye depremin beşinci gününde 'ok' ihalesi açtı

2019 yerel seçimlerinde AKP’li Turgut Altınok’un yüzde 63.65 oy alarak belediye başkanı seçildiği Ankara’nın Keçiören ilçesi borçları nedeniyle sık sık gündeme geliyor. Finansal yapısı nedeniyle bankaların kredi bile vermediği Ankara Keçiören Belediyesi okuçuluk kapalı spor tesisi yapmak ilk olarak 19 Eylül’de ihaleye çıktı.Ancak adeta borç içinde yüzen ve icralarla karşı karşıya olan belediyenin ayırdığı bütçe yetmeyince ihale iptal edildi.

Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre belediye o tesisi yapmayı kafaya takmıştı. 4 Ekim 2022’de ayrılan ödeneği artırdı ve yeninden ihaleye çıktı. Bu kez ihale komisyonu kararı ile ihale iptal edildi. Belediye iptal kararından sonra şartnamede küçük değişiklikler yaparak 10 Şubat 2023 yani Kahramanmaraş merkezli büyük depremin 5’inci gününde yeninden ihale kararı aldı. Buna göre ihale 17 Mart tarihinde üçüncü kez yapılacak.

MAKAM ARACI KAÇIRILDI!

Geçen yıl haziranda Ankara 26. İcra Dairesi, AKP’li Keçiören Belediyesi’nin her türlü alacağı üzerine borç miktarı kadar haciz kararı verdi. Haczedilenler arasında AKP’li Başkan Turgut Altınok’un 06 KBB 06 plakalı Audi marka makam aracı da vardı. Şirket avukatı Büşra Özcan elinde kararlar, yanında icra memuruyla belediyeye gitti. Orada Altınok’un şoföründen makam aracının ruhsatı istenildi.

Ancak haczedilmek için hazırlık yapılan araç, haciz memurlarının üzerine sürülerek haciz mahallinden kaçırıldı.