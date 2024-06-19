Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Berlin Açık'a 2. turda veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Berlin Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Victoria Azarenka'ya 2-0 yenilerek 2. turda elendi.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Berlin Açık'a 2. turda veda etti

Zeynep Sönmez, WTA 500 düzeyindeki Berlin Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Victoria Azarenka'ya 2-0 yenilerek 2. turda elendi.

Kadınlar dünya sıralamasının 157. basamağındaki Zeynep, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen organizasyonun 2. turunda, klasmanın 19. sırasındaki Azarenka​​​​​​​ ile karşılaştı.

Kariyerinde 2 grand slam şampiyonluğu bulunan Belaruslu raket, 22 yaşındaki Zeynep'i 6-3'lük setlerle mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Kaynak: AA

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