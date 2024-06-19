Üvey oğlunun tartıştığı 15 yaşındaki çocuğu bıçakladı

Konya'da 48 yaşındaki adam üvey oğlunun tartıştığı 15 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü.

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Üvey oğlunun tartıştığı 15 yaşındaki çocuğu bıçakladı

Konya'da 48 yaşındaki üvey baba, oğlunun tartıştığı 15 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün öğlen saatlerinde merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Tahtatepen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. (15) ile Süleyman Armıtdalı (15) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, çevredeki vatandaşların yardımı ile ikili ayrıldı. B.Ç. olayı üvey babası S.İ.'ye (48) anlattı. Bunun üzerine üvey baba S.İ, olayın yaşandığı yere gelerek Süleyman Armıtdalı'nı karnından bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Süleyman Armıtdalı ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Süleyman Armıtdalı kurtarılamayarak hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi S.İ. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

15 yaşındaki çocuğun cenazesi bugün Saraçoğlu Eski Mezarlıkta defnedildi. Cenaze sonrasında hayatını kaybeden çocuğun yakınları, şüpheli S.İ.'nin evine taşla saldırırken polis ekipleri Süleyman Armıtdalı'nın yakınlarını güçlükle sakinleştirdi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA

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