TFF’den ‘613 davetli götürdü’ iddiasına ilişkin açıklama

Spor gazetecisi ve yazar Tahir Kum, Salı günü X hesabında yaptığı paylaşımlarda Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye “israf projesi” diyerek, TFF’nin EURO 2024 davetlileri için harcadığı paranın 3 milyon Euro'yu geçtiğini iddia etmişti. Kum EURO 2024’e 613 davetli götürüldüğünü de öne sürmüştü.

Bu iddialara TFF’den açıklama geldi. TFF’den yapılan açıklamada davetli sayısının toplam 197 olduğu belirtilirken; yapılan harcama hakkında bilgi verilmedi.

TFF’den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Almanya'ya 38 TFF Yönetim Kurulu Asil - Yedek Üyesi ve diğer kurul üyesi, 26 görevli personel, 14 kulüp temsilcisi, 23 medya yöneticisi, 20 teknik direktör, antrenör ve millî takım eski futbolcusu olmak üzere toplam 121 misafir ve görevli götürülmüştür.

Bunun dışındaki misafirler, önceki millî maçlarda da olduğu gibi sözleşmelerinden kaynaklı hak edişleri olan Millî Takımlar ve TFF sponsorlarımız Türk Hava Yolları, Nike, Turkcell, Mercedes-Benz, Arçelik, DenizBank, BtcTurk, RAMS, Acıbadem, Damat Tween, Ülker, Trendyol, İGA Pass, Prometeon ve sahibinden.com yöneticileri, çalışanları ve misafirlerinden oluşan 76 kişidir.

1 uçaktan oluşan görevli ve misafir sayısı toplam 197'dir.”