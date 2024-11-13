Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler İlk Kez Konuştu: Kışlasız Bedelli Askerlik Geliyor mu?

Bir süredir gündemde olan kışlasız bedelli askerlik taleplerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den cevap geldi. Güler, "Gündemimizde öyle bir şey yok" dedi.

Son Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler İlk Kez Konuştu: Kışlasız Bedelli Askerlik Geliyor mu?

Bir süredir gençler kışlasız bedelli askerliğin bir an önce yasalaşmasını talep ediyordu. Hatta bunun için bir internet sitesi açarak seslerini duyurmaya çalışıyorlar. DEVA Partisi de gençlerin talebine destek vererek TBMM gündemine taşımıştı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler İlk Kez Konuştu: Kışlasız Bedelli Askerlik Geliyor mu? - Resim : 1

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, son dönemin en çok tartışılan konularından olan kışlasız bedelli askerliğe ilişkin TV100'den Kübra Par'a açıklamalarda bulundu. Güler, "Gündemimizde öyle bir şey yok. Olabileceğini de değerlendirmiyorum" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler İlk Kez Konuştu: Kışlasız Bedelli Askerlik Geliyor mu? - Resim : 2

Çıkan savaşları işaret ederek Batı ülkelerinin attığı adımları işaret eden Bakan Güler, "Avrupa’daki birçok ülke zorunlu askerlikten vazgeçmişken Rusya-Ukrayna savaşını gördükten sonra zorunlu askerliğe dönüyorlar. Orada bunlar yapılırken biz kışlasız askerlik diye bir şey kabul edebilir miyiz?" şeklinde konuştu.

Bedelli Askerlik Bekleyenler Yandı: Rekor Zam GeliyorBedelli Askerlik Bekleyenler Yandı: Rekor Zam GeliyorEkonomi

Etiketler
Bedelli Askerlik Yaşar Güler Milli Savunma Bakanlığı
Son Güncelleme:
Aksaray'da Korkunç Olay! Genç Kız 4.Kattan Aşağı Düştü Aksaray'da Korkunç Olay! Genç Kız 4.Kattan Aşağı Düştü
Yapılan Araştırmalar Kanıtladı: Ortamdaki Bitkilerin Meğer Ne Faydası Varmış Yapılan Araştırmalar Kanıtladı: Ortamdaki Bitkilerin Meğer Ne Faydası Varmış
Astrolojinin Sembollerinden Zodyak Nedir? Zodyak Sembolü Ne Anlama Geliyor? Astrolojinin Sembollerinden Zodyak Nedir? Zodyak Sembolü Ne Anlama Geliyor?
Polisin Bastığı Ev Silah Deposu Çıktı Polisin Bastığı Ev Silah Deposu Çıktı