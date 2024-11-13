Bedelli Askerlik Bekleyenler Yandı: Rekor Zam Geliyor
Ocak 2025 itibarıyla yapılması planlanan zamlar, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Kıdem tazminatı ve 65 yaş aylığı gibi birçok ödemede yaklaşık yüzde 11,45 oranında artış beklenirken, en dikkat çekici değişikliklerden biri bedelli askerlik ücretlerinde yaşanacak. Yeni yıl itibarıyla bedelli askerlik ücreti, 250 bin TL’ye yaklaşarak rekor seviyeye ulaşacak.
Kaynak: NTV
Merkez Bankası’nın 2025 yılı ekonomik tahminlerine göre, memur ve emekli maaşlarına yönelik artışların yanı sıra sosyal destek ödemelerinde de önemli düzenlemeler yapılması öngörülüyor. Memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 11,25, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ise yüzde 15,45 oranında zam yapılması planlanıyor.
BEDELLİ ASKERLİKTE ZAM ORANI BELİRLENDİ
Öne çıkan bir diğer konu ise bedelli askerlik ücretlerine yapılacak zam. 2024’ün ikinci yarısında 217 bin 871 TL olan bedelli askerlik ücreti, 2025 yılı başında 242 bin 381 TL’ye yükselecek.
Yılbaşındaki bu artışla birlikte bedelli askerlik ücretinin 250 bin TL sınırına yaklaşması bekleniyor.
Planlanan düzenlemeler, memurlar, emekliler ve askerlik başvurusunda bulunacak vatandaşlar için önemli etkiler yaratacak. Artan maaş ve sosyal yardımlar, geniş bir kesime ekonomik rahatlama sağlarken, bedelli askerlik ücretindeki bu yüksek artışın belirli bir kesimi zorlayabileceği değerlendiriliyor.