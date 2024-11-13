Bedelli Askerlik Bekleyenler Yandı: Rekor Zam Geliyor

Merkez Bankası’nın 2025 yılı ekonomik tahminlerine göre, memur ve emekli maaşlarına yönelik artışların yanı sıra sosyal destek ödemelerinde de önemli düzenlemeler yapılması öngörülüyor. Memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 11,25, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ise yüzde 15,45 oranında zam yapılması planlanıyor.