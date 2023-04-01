Kılıçdaroğlu'ndan 'seccade' açıklaması

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile bastığı bir kare, yandaşlar tarafından sosyal medyada gündem yapıldı.

Kılıçdaroğlu, fotoğrafın gündem olmasıyla Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum” dedi.