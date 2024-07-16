Milas-Söke Karayolunda Kaza: Yaralılar Var!

Muğla ile Aydın arasında olan Söke Milas Karayolu’nda otobüs kazası meydana geldi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Milas-Söke Karayolunda Kaza: Yaralılar Var!

Söke Milas Karayolu’nda seyretmekte olan bir otobüs direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Otobüsün yol kenarındaki bir apartmanın zemin katına girmesi sonucu meydana gelen kazadaki yaralıları kurtarmak için olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi gönderildi.

Kaza öğlen saatlerinde Söke Yenidoğan mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Milas-İstikametinden Söke İstikametine gitmekte olan Akdeniz Firması’na ait 09 AK 738 plakalı yolcu otobüs henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjü aşıp karşı şeride geçtikten sonra yol kenarındaki bir apartmanın zemin katına girdi.
Ölü ve yaralıların olduğu belirtilen kaza yerine çok sayıda yaralı olduğu ve bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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